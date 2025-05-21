Новые «жертвы» и миллион на кону: второй выпуск шоу «Поймай меня, если сможешь»

23 мая в 21:30 на телеканале «Россия» выйдет второй выпуск музыкального шоу «Поймай меня, если сможешь» (12+). Зрителей вновь ждет напряженная игра, в которой популярным артистам предстоит вычислить вокального самозванца. Ведущий проекта — шоумен Владимир Маркони.

Первая игра завершилась победой команды «Участники» со счетом 11:7. Одним из самых обсуждаемых героев стал художник Никас Сафронов, ставший «темной лошадкой» — человеком, который притворялся, что умеет петь.

Во втором выпуске на сцену выйдет новая звездная команда: актер Дмитрий Харатьян, телеведущая Лера Кудрявцева, актрисы Анна Ковальчук и Нонна Гришаева. Команда попытается разоблачить одного из четверки «Участников», который фальсифицирует вокальные способности. Им предстоит пройти четыре раунда, в каждом из которых звезды будут собирать улики, делиться догадками и пытаться определить, кто из исполнителей лукавит.

На кону — 1 миллион рублей. Сумма достанется той команде, которая сумеет точно назвать имя вокального обманщика. В случае ошибки деньги уходят соперникам. Игра требует не только музыкального слуха, но и тонкой интуиции, актерской наблюдательности и умения работать в команде.

«Меня обманули! Я даже удивилась. Мне казалось, что я чувствую людей. Но в команде каждый высказывал свое мнение, не всегда удавалось прийти к единому решению, — делится впечатлениями Анна Ковальчук».

Дмитрий Харатьян признался, что шоу стало для него настоящей интеллектуальной игрой.

«Где-то срабатывает логика, а где-то актерский опыт только мешает. Все запутано, непредсказуемо — именно это и привлекает, как в хорошем детективе, — считает артист».

Лера Кудрявцева отметила, что шоу дарит зрителям позитивные эмоции.

«Очень сложно не обмануться, — отмечает Кудрявцева. — Даже профессионалы теряются. Но это веселая программа — как будто собрался с друзьями и играешь в увлекательную игру».

Новый выпуск шоу «Поймай меня, если сможешь» обещает зрителям неожиданную развязку и массу эмоций. Кто окажется обманщиком на этот раз?

Фото: телеканал «Россия»