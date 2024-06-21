Пятница, 21 июня, 2024

Новые выставки в «М5 Молл»: воздушные бабочки и общение с искусственным интеллектом

Автор: 7info

Опубликовано

Рязанский ТРЦ «М5 Молл» сообщил об открытии трёх новых выставок.

Узнать много нового об экзотических для средней полосы животных можно на новой выставке «М5 Молл» «Живые тропики», которая начнет работу в ТРЦ с 28 июня.

На выставке можно будет увидеть черепаху, игуану, обезьян, крокодила, привычных кроликов, родиной которых ученые называют жаркую Испанию, енотов, а также много красивых бабочек.

Для этих изящных насекомых на выставке выделена отдельная экспозиция — настолько яркие и воздушные эти представительницы тропической фауны.

Собираясь на выставку с детьми, стоит помнить о нескольких важных правилах посещения: кормить, принесёнными с собой продуктами, оставлять детей без присмотра и, главное, дразнить и пугать животных — на выставке не приветствуется. Ведь доброе отношение к братьям нашим меньшим — это основа уважения между человеком и природой.

Новые выставки в «М5 Молл»: воздушные бабочки и общение с искусственным интеллектом

Ещё одна выставка, которая порадует всех любителей техники, воплощающей достижения науки, технологий и человеческого воображения — «База роботов». Здесь будут представлены роботы на радиоуправлении и с искусственным интеллектом, которые охотно ответят на вопросы гостей: они умеют общаться, выполнять команды и даже шутить.

Будут на выставке и так называемые касплейные роботы — из мультфильмов и блокбастеров. Эти машины точно воспроизводят внешний вид и поведение своих прототипов.

Новые выставки в «М5 Молл»: воздушные бабочки и общение с искусственным интеллектом

Выставки «Живые тропики», шатер бабочек и «База роботов» будут работать до 4 августа.

Время работы: с 11:00 до 20:00 (касса работает до 19:30) в помещении у входа № 6. Возрастное ограничение: 0+. Вход платный.

Стоимость билетов:

На выставку «Живые тропики»: детский билет (с 4 до 14 лет) в будни — 400 рублей, в выходные и праздничные дни — 500 рублей. Взрослый (с 14 лет) в будни — 500 рублей, в выходные и праздничные дни — 600 рублей. Студенты и пенсионеры (при предъявлении соответствующих документов) в будни — 400 рублей, в выходные и праздничные дни — 500 рублей.

Дети 0 до 3 лет включительно — бесплатно.

На выставку «База роботов»:

Стоимость детского билета (с 4 до 14 лет) в будни — 300 рублей, в выходные и праздничные дни — 400 рублей. Взрослый (с 14 лет) в будни — 400 рублей, в выходные и праздничные дни — 500 рублей. Дети 0 до 3 лет включительно — бесплатно.

Посетить три выставки одновременно можно по единому комплексному билету. Стоимость билета «Все включено» детский билет (с 4 до 14 лет) в будни — 500 рублей, в выходные и праздничные дни — 600 рублей. Взрослый (с 14 лет) в будни — 700 рублей, в выходные и праздничные дни — 800 рублей.

Дети до 7 лет проходят только в сопровождении взрослых.

Реклама: Филиал Компании с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬ ШОППИНГ МОЛЛ ЛИМИТЕД», ИНН: 9909235800

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