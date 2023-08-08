Новые сотовые вышки появятся в четырех районах области

Базовые станции сотовой связи в 2023 году построят в Шацком, Касимовском, Спасском и Кадомском районах.

Об этом написало издательство «Пресса». В Касимовском районе станции поставят в поселке Озерный, селах Балушевы Починки и Ардабьево. В Шацком районе – в селах Шевырляй, Новософьино и в поселке Лесная поляна. В Спасском районе станции появятся в деревне Ухорское, а в Кадомском районе – в поселке Дарьино.



Отмечается, что соглашение об их возведении губернатор Рязанской области Павел Малков и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев подписали в ноябре 2022 года.