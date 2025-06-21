Новые штрафы собираются ввести в России для водителей электросамокатов

Правила дорожного движения в России в скором времени будут дополнены нормами для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокатов, моноколёс, сигвеев и аналогичного транспорта. Об этом РИА Новости сообщил сенатор Артём Шейкин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По словам парламентария, законопроект, регулирующий движение СИМ, сейчас дорабатывается ко второму чтению. Его приняли в первом чтении в июле прошлого года. В документе, в частности, предлагается ввести административную ответственность за управление СИМ в состоянии опьянения, а также за превышение скорости при передвижении на таких устройствах или велосипеде.

«Мы активно сотрудничаем с профильными министерствами и экспертным сообществом. Наша задача — увязать положения законопроекта с изменениями в правила дорожного движения, которые более точно определят поведение пользователей СИМ на дорогах», — пояснил Шейкин.

По его словам, ключевые формулировки поправок в ПДД находятся на финальной стадии обсуждения. После их утверждения будет подготовлена окончательная версия законопроекта с учетом всех замечаний.