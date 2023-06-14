Новые резиденты индустриального парка «Рязанский» – заводы по производству кормов для животных и аэрозольной химии для автомобилей

Соглашения о реализации новых инвестпроектов в индустриальном парке «Рязанский» заключены 14 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Подписание состоялось в присутствии Губернатора Рязанской области Павла Малкова.
В частности, договоренности о запуске двух новых предприятий на флагманских инвестплощадках области своими подписями закрепили гендиректор «Корпорации развития Рязанской области» Вячеслав Несин и инвесторы – гендиректор компании «Аг-Тех» Антон Хусаинов и учредитель компании «РУСКОРМГРУПП» Максим Серган.
Компания «Аг-Тех» приступает к реализации в «Рязанском» инвестпроекта по расширению действующего производства аэрозольной химии для автомобилей: полиролей, очистителей, красок, смазочных материалов. Новый промышленный цех планируют запустить в 2025 году.
Компания «РУСКОРМГРУПП» уже через три года построит в Рязанской области завод по производству готовых кормов для домашних питомцев. Суммарно обе компании инвестируют в экономику региона 600 млн рублей и создадут порядка 150 новых рабочих мест.
Оба инвестора уже в ближайшее время готовы приступить к подготовке документации, необходимой для начала строительства. В общей сложности за первый день ПМЭФ-2023 делегаты подписали 10 инвестиционных соглашений.
Ход реализации каждого из них будет сопровождать «Корпорация развития Рязанской области».