Новые памятные монеты посвятили «Спартаку» и «Трудовым резервам»

Любители спорта могут пополнить коллекцию памятных монет. Банк России выпустил в обращение две новые монеты в серии «Российский спорт»: «Спартак» и «Трудовые резервы».

Всесоюзное добровольное физкультурное общество «Спартак» в 1935 году объединило спортсменов-производственников. Менее чем за год в общество вошли 2000 коллективов, в которых занималось около 80 тысяч человек. По всей стране открывались клубы по различным видам спорта: футбол, хоккей, баскетбол, бокс и другим. В Рязани, например, в 1949 году образовали футбольную команду мастеров «Спартак».

Серебряная монета, на оборотной стороне которой можно увидеть рельефное изображение эмблемы общества «Спартак», изготовлена из серебра 925 пробы. Ее номинал составил 1 рубль, а тираж – 10 тысяч экземпляров.

Вторая памятная серебряная монета, которая вышла в обращение, посвящена всесоюзному добровольному спортивному обществу «Трудовые резервы». Она выпущена также тиражом 10 тысяч экземпляров, а на ее оборотной стороне художники-медальеры разместили рельефное изображение эмблемы общества. «Трудовые резервы» были созданы в 1943 году. Спортсмены устанавливали мировые рекорды, побеждали на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Ранее, в ноябре прошлого года, Банк России выпустил в серии «Российский спорт» памятные серебряные монеты, посвященные спортивным обществам «Динамо», «Локомотив» и «ЦСКА».

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.