Новые низкопольные автобусы вышли на маршруты в Рязани

В Рязани начали работать новые низкопольные автобусы, сообщает телеграм-канал городской администрации.

25 машин, поступивших в УРТ, работают на маршрутах № 7, 7А, 11, 13, 22, 24. Автобусы прошли необходимую предрейсовую подготовку и начали постепенно выходить на линию.

Техника приобретена за счёт полученных Рязанской областью средств специального казначейского кредита. Автобусы марки ЛиАЗ большого класса работают на газомоторном топливе.

Техника оснащена автоматической коробкой передач и оборудованием для перевозки маломобильных пассажиров.

В текущем году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» для Рязани планируется купить ещё 28 автобусов большого класса.