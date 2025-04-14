Новые мурал появится в Рязани на здании школы

В Рязани на школе №1 появится мурал. Об этом сообщает группа «Мы из Первой» ВКонтакте.

Тема большой настенной росписи — «Семейное. Личное. Ценное». Художники уже взялись за кисти, и 50-метровая стена на заднем дворе школы постепенно наполняется яркими красками, смыслами и эмоциями.

В обсуждении приняли участие представители родительского и педагогического советов, администрация школы, художники, партнеры проекта и общественники. Мы ещё раз внимательно посмотрели все предложенные идеи, выбрали самые тёплые, глубокие, настоящие и утвердили финальный эскиз.

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В коридорах школы уже расписаны две стены с изображениями Александра Пушкина и «кота ученого» из знаменитого произведения русского классика.

Команда родительского комитета школы стала победителем Всероссийского конкурса инициатив родительских сообществ и выиграла 1 000 000 рублей. Арт-фестиваль реализуется с использованием денежной премии Российского общества «Знание».