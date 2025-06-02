«Новые люди» провели в Рязани акцию с дегустацией от фермеров и производителей «В России вкуснее»

В ТРЦ «Премьер» прошла акция «В России вкуснее», которую организовала партия «Новые люди». Рязанцы продегустировали и оценили продукцию местных фермеров и производителей продуктов.

Как отметили в региональном отделении, мероприятие в первую очередь направлено на поддержку местных производителей.

— Мы хотим показать, что наши производители предлагают вкусные, полезные и безопасные продукты из натурального сырья. Без ГМО и других опасных добавок, — отметил руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Артем Морозов. – А жителям региона мы предложили попробовать выставленную продукцию.

Посетители могли попробовать мед и сыры, мясные деликатесы и хлебобулочные изделия, натуральные чаи из разнотравья и кофе с местной обжаркой. Топ необычных продуктов возглавили десерт калинник, варенье из сирени и съедобные цветы.

Свою продукцию на мероприятии представили бренды «Зелебоб», «Раменский деликатес», «Напалков», «Тесто», «Ларец», «Рязанская пчела», «Иван-чай Рязанский», а также «Bravos», «Сахароваръ», «Шоко Руа», «Романовские сыры», «Кадомский Ремесленник» и калинник – «подарок Рязанского края» от Ассоциации кулинаров региона.

— Таких производителей нужно поддерживать. И в первую очередь — небольшие хозяйства, у которых нет крупных рекламных бюджетов. Благодаря таким мероприятиям мы помогаем им найти свою аудиторию, — добавил Артем Морозов, — рязанцы смогли убедиться: местная еда не только доступна по цене, она ещё вкусная и полезная. Наши продукты могут составить конкуренцию мировым брендам!