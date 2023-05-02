«Новые люди» призвали горадминистрацию Рязани избавиться от песчаных дюн

Партия «Новые люди» призывает власти Рязани пересмотреть подход к работе с реагентами в городе. Ролик опубликован в группе Новые люди | Рязань и Рязанская область ВКонтакте.
Песчаные дюны в Рязани можно наблюдать повсеместно, а в ветреную погоду — даже песчаные бури. Причина — в некачественной работе администрации и неграмотном использовании реагентов, – говорится в посте.
Партия «Новые люди» призывает мэрию широко использовать реагенты, не состоящие из пескосоляной смеси, и изучить практики передовых городов страны, для которых также актуальна проблема гололедицы.
Партия призывает городские власти изучить этот опыт и применить его в Рязани, чтобы жители не дышали песком.
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