«Новые люди» призвали горадминистрацию Рязани избавиться от песчаных дюн

Партия «Новые люди» призывает власти Рязани пересмотреть подход к работе с реагентами в городе. Ролик опубликован в группе Новые люди | Рязань и Рязанская область ВКонтакте.

«Зачем нам Египет, когда в Рязани столько пыли, что образуются собственные песчаные пляжи прямо в центре города?» – говорится в сообщении.

Песчаные дюны в Рязани можно наблюдать повсеместно, а в ветреную погоду — даже песчаные бури. Причина — в некачественной работе администрации и неграмотном использовании реагентов, – говорится в посте.

Партия «Новые люди» призывает мэрию широко использовать реагенты, не состоящие из пескосоляной смеси, и изучить практики передовых городов страны, для которых также актуальна проблема гололедицы.

«Есть мраморная и гранитные крошки, есть масса других различных реагентов, которые можно было бы использовать и в Рязани. По соотношению цена-качество, они, очевидно, могут даже выигрывать», – отмечает автор публикации.

Партия призывает городские власти изучить этот опыт и применить его в Рязани, чтобы жители не дышали песком.