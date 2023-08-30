Среда, 30 августа, 2023
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Новые автомобили в России подорожают

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Изображение от senivpetro на Freepik

До конца текущего года цены на новые автомобили в России вырастут на 15-20%, сообщает «Газета.Ru», ссылаясь на пресс-службу дилерского холдинга «Автодом».

По словам эксперта, причинами роста цен станет волатильность рубля, увеличение расходов на растаможку. Кроме того, на стоимости скажется повышение утилизационного сбора. В частности, на машины премиум-класса он составит до миллиона, на такую же сумму подорожают и сами автомобили.

В августе участники авторынка регистрировали повышение спроса на новые автомобили, связанное с ослаблением курса российской валюты и повышением утильсбора. Было продано 29 тысяч автомобилей.

Обновление прайсов ожидается до конца года, цены вырастут на 15-20%.

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