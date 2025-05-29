Новую ветку водопровода в Борках планируют подключить до 2 июня 2025 года

«Водоканал» города Рязани проводит работы по улучшению водоснабжения микрорайона Борки. Об этом сообщает телеграм-канал «МЦУ Рязань».



Поступают обращения жителей микрорайона Борки о перебоях с подачей воды.



Муниципальное предприятие «Водоканал» приняло решение о прокладке нового трубопровода для повышения качества и объема подачи воды. Завершение работ по подключению новой ветки водопровода планируется до 2 июня 2025 года.

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