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Общество

Новую скважину для водоснабжения села Лопатино должны ввести в эксплуатацию на следующей неделе

Анастасия Мериакри

Работы по строительству новой скважины для водоснабжения села Лопатино Скопинского района близки к завершению. Об этом сообщает заместитель министра ТЭК и ЖКХ региона Михаил Иванов.

Михаил Иванов посетил Лопатино с очередной инспекционной поездкой, старую скважину затампонировали, новую должны ввести в эксплуатацию на следующей неделе. Основные работы подрядная организация уже завершила.

Напомним, 9 июля в Лопатино был введен режим чрезвычайной ситуации из-за выхода из строя старой артезианской скважины. Все это время в село обеспечивается подвоз воды цистернами, организована раздача бутилированной воды населению.

Новую скважину для водоснабжения села Лопатино должны ввести в эксплуатацию на следующей неделе Старую скважину затампонировали, новую должны ввести в эксплуатацию на следующей неделе. Основные работы подрядная организация уже завершила.

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