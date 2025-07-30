Новую скважину для водоснабжения села Лопатино должны ввести в эксплуатацию на следующей неделе

Работы по строительству новой скважины для водоснабжения села Лопатино Скопинского района близки к завершению. Об этом сообщает заместитель министра ТЭК и ЖКХ региона Михаил Иванов.

Михаил Иванов посетил Лопатино с очередной инспекционной поездкой, старую скважину затампонировали, новую должны ввести в эксплуатацию на следующей неделе. Основные работы подрядная организация уже завершила.

Напомним, 9 июля в Лопатино был введен режим чрезвычайной ситуации из-за выхода из строя старой артезианской скважины. Все это время в село обеспечивается подвоз воды цистернами, организована раздача бутилированной воды населению.