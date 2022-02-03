Новую поликлинику в Дашково-Песочне построят в районе улиц Серёжина гора и Песоченской

Для строительства новой поликлиники в Дашково-Песочне выбран пустырь в районе улиц Серёжина гора и Песоченской общей площадью 1,7 га, сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

Выбрать место администрации Рязани поручил губернатор Николай Любимов. Было предложено несколько участков, но их отклонили. Выбор сделали в пользу пустыря у Серёжиной горы.

Вблизи расположены школа № 75, детский сад № 27, огромный жилой массив.

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Сейчас на участке начато создание мемориального комплекса рязанских лётчиков — героев Великой Отечественной войны. Высаженные деревья, кустарники при строительстве поликлиники сохранят.

Планируется построить 4-этажное здание, оснастить его современным оборудованием. Деньги на проект выделят в этом году, в 2023 собираются начать строительство.

Новая поликлиника разгрузит переполненную поликлинику больницы № 11.