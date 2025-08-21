Четверг, 21 августа, 2025
Новую многоэтажку начали строить на улице Новосёлов в Рязани

Алексей Самохин

На улице Новосёлов в Рязани, напротив парка имени Скобелева, началось строительство нового многоквартирного жилого дома. Об этом сообщил Госстройнадзор Рязанской области. 

Здание в Дашково-Песочне строит ГК «Зелёный сад». Предусмотрена переменная этажность — от 23 до 25 этажей. На первом этаже дома расположатся коммерческие помещения, в подвале кладовые, на остальных этажах — квартиры. 

Для жителей построят подземно-надземную автостоянку на 250 машин, кроме того, появятся детские и спортивные площадки с зелёными зонами. 

Отапливаться дом будет с помощью крышной котельной. 

— Подготовительные работы идут полным ходом, и наши специалисты уже провели первую проверку по организации строительной площадки, — говорится в сообщении Госстройнадзора региона. 

Ранее представители «Зелёного сада» сообщили, что новый жилой комплекс получит название «Полярная звезда»

