Новую льготу для пенсионеров предложили ввести в России

В России пенсионеров предлагают освободить от уплаты пошлины на регистрацию жилья, которое переходит по наследству. Такое предложение выдвинул депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров, пишет RT.

Сейчас пошлина на регистрацию жилья составляет две тысячи рублей. По мнению парламентария, такая сумма для пенсионеров может стать существенной тратой.

Предложение Фёдоров направил главе Минтруда Антону Котякову.

– Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в налоговое законодательство в части освобождения граждан пенсионного возраста от уплаты пошлины за государственную регистрацию прав собственности на недвижимое имущество в случае, если оно было получено ими в результате наследования, – указал он в письме.

Депутат добавил, что пенсионеры достаточно часто оказываются в подобной ситуации, например, после смерти супруга.