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Фото: Окский заповедник
Экология, природа, животные

Новости животного мира рассказал Окский заповедник

Анастасия Мериакри

Окский заповедник рассказал, что происходит на его территории в начале апреля. Новостями поделилась старший научный сотрудник Надежда Панкова.

Заяц-беляк не успел перелинять в летнюю шубку. Обычно в это время снег в лесу ещё частично сохраняется, и притаившийся заяц может сойти за маленький сугробик. Но нынче этот номер не пройдет. 

Новости животного мира рассказал Окский заповедник Лисица каждый день носит мимо фотоловушки добычу, как будто хочет похвастаться своими успехами.
Фото: Окский заповедник

Тем временем лисица каждый день носит мимо фотоловушки добычу, как будто хочет похвастаться своими успехами. Похоже, у этой лисьей семьи уже появилось потомство. Самец лисицы — лисовин, хороший муж и отец, сейчас охотится за двоих.

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Новости животного мира рассказал Окский заповедник Лисица каждый день носит мимо фотоловушки добычу, как будто хочет похвастаться своими успехами.
Фото: Окский заповедник

Медведь продолжает обходить свои владения, регулярно попадаясь на фотоловушки. Чаще всего он появляется в северо-западной части заповедника. В те же края забредают благородные олени, звери не менее редкие у нас, чем медведи. Но если для медведя Окский заповедник — южная граница ареала, то для благородного оленя — северная.

Новости животного мира рассказал Окский заповедник Лисица каждый день носит мимо фотоловушки добычу, как будто хочет похвастаться своими успехами.
Фото: Окский заповедник
Новости животного мира рассказал Окский заповедник Лисица каждый день носит мимо фотоловушки добычу, как будто хочет похвастаться своими успехами.
Фото: Окский заповедник
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