Новости животного мира рассказал Окский заповедник

Окский заповедник рассказал, что происходит на его территории в начале апреля. Новостями поделилась старший научный сотрудник Надежда Панкова.

Заяц-беляк не успел перелинять в летнюю шубку. Обычно в это время снег в лесу ещё частично сохраняется, и притаившийся заяц может сойти за маленький сугробик. Но нынче этот номер не пройдет.

Фото: Окский заповедник

Тем временем лисица каждый день носит мимо фотоловушки добычу, как будто хочет похвастаться своими успехами. Похоже, у этой лисьей семьи уже появилось потомство. Самец лисицы — лисовин, хороший муж и отец, сейчас охотится за двоих.

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Фото: Окский заповедник

Медведь продолжает обходить свои владения, регулярно попадаясь на фотоловушки. Чаще всего он появляется в северо-западной части заповедника. В те же края забредают благородные олени, звери не менее редкие у нас, чем медведи. Но если для медведя Окский заповедник — южная граница ареала, то для благородного оленя — северная.