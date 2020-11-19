Жителям Скопинского района напомнили об опасности тонкого льда

С наступлением низких температур повышается риск чрезвычайных ситуаций на водоемах. Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Первыми испытывать его надежность будут любители рыбалки и дети, подчас забывая, что выход на лед водоема всегда опасен. Но избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности.

Важно помнить, что только соблюдение основных правил поведения и элементарных мер предосторожности на водных объектах является залогом вашей безопасности, — отметил начальник отдела по делам ГО и ЧС Сергей Болдин.

Обращаясь к населению, Сергей Васильевич подчеркнул, что выход на тонкий, неокрепший лед запрещен. Прочность льда должна быть не менее 7-10 см. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток, а также пользоваться ледовыми переправами через реку, так как течение не дает установиться прочному льду.

Убедительна просьба к родителям — не отпускать детей на лед без присмотра. Также хочу обратиться к руководителям образовательных учреждений о необходимости проведения дополнительных занятий и инструктажа с детьми, дабы ребята знали и понимали как вести себя на водоемах в зимнее время, — подытожил начальник отдела по делам ГО и ЧС Сергей Болдин.