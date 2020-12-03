Житель Шилова отправится в колонию после нападения на участкового

В Шиловском районе вынесен приговор мужчине, который обвинялся в применении силы к работнику полиции. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.
В посёлке Шилово участковый приехал на вызов, что утихомирить находившегося в состоянии наркотического опьянения мужчину. Перед этим последний повредил автомобиль KIA Ceed и угрожал расправой его владельцу.
Полицейский потребовал от дебошира успокоиться, в ответ тот попытался сорвать его нагрудный знак, сбил шапку и ударил рукой по лицу. Участковый применил силу и надел на шиловца наручники. После этого услышал в свой адрес нецензурную брань.
Суд отменил условное наказание, вынесенное шиловцу за незаконный оборот наркотиков, и приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима.