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Житель Шилова отправится в колонию после нападения на участкового

7info

В Шиловском районе вынесен приговор мужчине, который обвинялся в применении силы к работнику полиции. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области. 

В посёлке Шилово участковый приехал на вызов, что утихомирить находившегося в состоянии наркотического опьянения мужчину. Перед этим последний повредил автомобиль KIA Ceed и угрожал расправой его владельцу.

Полицейский потребовал от дебошира успокоиться, в ответ тот попытался сорвать его нагрудный знак, сбил шапку и ударил рукой по лицу. Участковый применил силу и надел на шиловца наручники. После этого услышал в свой адрес нецензурную брань. 

– Суд с учётом позиции государственного обвинителя признал подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.318, ст.319 УК РФ, – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Рязанской области. 

Суд отменил условное наказание, вынесенное шиловцу за незаконный оборот наркотиков, и приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима. 

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