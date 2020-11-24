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Новости РязаниОбщество

Житель Рязанской области пожаловался на «хлебушек с мясом»

7info

Житель Рязанской области пожаловался в соцсети на «хлебушек с мясом». Пост размещён в группе Типичный Касимов.

– Ничего не меняется. Касимов продолжает печь хлебушек «с мясом», – написал пользователь ВК. 

На фотографии можно увидеть личинку в хлебе. 

Фото: Евгений Трунин

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