Житель Касимова, потративший деньги с чужой карты, может получить 6 лет колонии

Полицейские установили личность мужчины, который потратил денежные средства с банковской карты касимовца. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

С заявлением в полицию обратился 18-летний парень, который сообщил, что с его банковской карты произошло списание 2806 рублей, о чем он получил смс-уведомление. Молодой человек пояснил, что он не совершал покупки и не осуществлял переводы денежных средств. Юноша предположил, что пластиковая карта могла быть утеряна им.

Правоохранители провели ряд технических мероприятий и отследили движение денежных средств по счетам. Транзакции были совершены при оплате товаров в магазинах города Касимова.

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В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника – им оказался 54-летний житель города Касимова.

По предварительной информации, мужчина нашел утерянную 18-летним молодым человеком банковскую карту. 54-летний касимовец не предпринял никаких попыток к возвращению находки владельцу, вместо этого он решил воспользоваться чужим имуществом по своему усмотрению. Незаконно полученные 2806 рублей злоумышленник потратил на приобретение товаров в магазинах.

В отношении жителя города Касимов возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража), по которой предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет.