Житель Касимова осужден за совершенное 15 лет назад убийство девушки

Собранные отделением по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления СК России по Рязанской области и представленные государственным обвинителем в судебном заседании доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении местного жителя, 1988 года рождения. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В декабре 2005 года во дворе одного из частных домов города Касимов обнаружено тело 18-летней девушки с признаками насильственной смерти – множественными колото-резаными ранами. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Целенаправленная работа следственных органов Следственного комитета по раскрытию преступлений прошлых лет, проводимая совместно с сотрудниками органов внутренних дел, и использование современных достижений криминалистики, несмотря на давность произошедших событий, позволили установить виновного в причинении смерти девушке.

Следствием и судом установлено, что вечером 23 декабря 2005 года обвиняемый, будучи несовершеннолетним, в компании знакомых распивал спиртные напитки. В ходе общения он проявлял знаки внимания одной из находившихся в компании девушек, и когда та собралась уходить домой, пошел её провожать. Возле дома, где проживала девушка, молодой человек стал настойчиво предлагать ей продолжить вечер наедине. Получив отказ, он достал из кармана нож и нанес потерпевшей не менее 75 ударов в туловище, шею и голову, а затем еще не менее 10 ударов деревянной лопатой. От полученных повреждений девушка скончалась на месте происшествия, а злоумышленник с места преступления скрылся.

Под тяжестью изобличающих его доказательств обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

С учетом смягчающих вину обстоятельств Касимовским районным судом подсудимому назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.