Среда, 2 декабря, 2020
-1.1 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту

Житель Касимова осужден за совершенное 15 лет назад убийство девушки

7info

Собранные отделением по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления СК России по Рязанской области и представленные государственным обвинителем в судебном заседании доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении местного жителя, 1988 года рождения. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

В декабре 2005 года во дворе одного из частных домов города Касимов обнаружено тело 18-летней девушки с признаками насильственной смерти – множественными колото-резаными ранами. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Целенаправленная работа следственных органов Следственного комитета по раскрытию преступлений прошлых лет, проводимая совместно с сотрудниками органов внутренних дел, и использование современных достижений криминалистики, несмотря на давность произошедших событий, позволили установить виновного в причинении смерти девушке.

Следствием и судом установлено, что вечером 23 декабря 2005 года обвиняемый, будучи несовершеннолетним, в компании знакомых распивал спиртные напитки. В ходе общения он проявлял знаки внимания одной из находившихся в компании девушек, и когда та собралась уходить домой, пошел её провожать. Возле дома, где проживала девушка, молодой человек стал настойчиво предлагать ей продолжить вечер наедине. Получив отказ, он достал из кармана нож и нанес потерпевшей не менее 75 ударов в туловище, шею и голову, а затем еще не менее 10 ударов деревянной лопатой. От полученных повреждений девушка скончалась на месте происшествия, а злоумышленник с места преступления скрылся.

Под тяжестью изобличающих его доказательств обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

С учетом смягчающих вину обстоятельств Касимовским районным судом подсудимому назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Читать другие материалы этого автора

Новости Рязани

Рязаньстат подсчитал стоимость приготовления мясной солянки

Эксперты Рязаньстата подсчитали стоимость приготовления мясной солянки. Информация об этом появилась в группе в ВК.  – Мы предлагаем...
Узнать больше
Новости Рязани

Митрополит Марк наградил Анатолия Шестакова за помощь Казанскому монастырю в Рязани

В субботу, 28 ноября, состоялось великое освящение приделов священномученика Харлампия и преподобного Сергия Радонежского в соборе Казанского монастыря Рязани.
Узнать больше
Власть

Регионы РФ и предприятия сами определятся с работой 31 декабря — сенатор

Регионы РФ и предприятия могут сами определиться, будут ли работать 31 декабря, полагает первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
Узнать больше
Коронавирус

В Рязанской области заразились коронавирусом более тысячи детей

В возрастной группе от 18 до 45 лет выявлено 4 тыс 212 случаев коронавируса, в возрасте от 65 до 80 лет – 2 тыс 477 случаев.
Узнать больше
Новости мира

ЦБ РФ назвал тренд года в обмане россиян, желающих инвестировать

Рост числа финансовых пирамид в интернете наблюдается в этом году в РФ из-за пандемии коронавируса, причем почти половина из них выдает себя за иностранные проекты и компании.
Узнать больше
Новости Рязани

В ДТП на трассе Клепики – Рязань погиб человек

Авария случилась в четверг, 26 ноября, в 6 часов на 19-м километре автодороги около деревни Рябиновка.
Узнать больше
Новости Рязани

Елена Митина посетила кото-кафе «LOFTkot»

В понедельник, 30 ноября, во Всемирный день домашних животных депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Елена Митина посетила кото-кафе «LOFTkot» и пообщалась...
Узнать больше
Новости мира

Мальчик, пострадавший от ножа одноклассника на Сахалине, вышел из комы — источник

Восьмилетний мальчик, которому на Сахалине одноклассник нанес несколько ножевых ранений, вышел из комы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Узнать больше
Новости медицины

Главврач рязанской больницы стала Заслуженным работником здравоохранения РФ

Главный врач ОКБ им. Н.А. Семашко Людмила Сорокина удостоена почётного звания «Заслуженный работник здравоохранения РФ».
Узнать больше
Новости Рязани

Минздрав объяснил семичасовую очередь на КТ в Рязани

Минздрав Рязанской области ответил на жалобу на странице губернатора Николая Любимова. Житель Рязани сообщил, что ему пришлось простоять в очереди 7 часов, чтобы сделать КТ.
Узнать больше
Новости мира

Новый руководитель пермского ГУ МВД представлен личному составу

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в режиме видеоконференцсвязи представил личному составу ГУ МВД России по Пермскому краю нового начальника — генерал-майора...
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязани построят новое здание налоговой инспекции

Разработать документацию победитель конкурса должен будет до 30 ноября 2021 года. Заявки на участие принимаются до 22 декабря 2020 года.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+