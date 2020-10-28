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Новости РязаниПроисшествия

Замдиректора рязанского предприятия предстанет перед судом за гибель одного и травмирование другого работника

Елена Лобанова

Региональный следственный комитет завершил расследование дела в отношении заместителя генерального директора и старшего мастера, обвиняемых в нарушении правил охраны труда. Из-за этого погиб один и травмировался другой работник завода, сообщает пресс-служба СК по Рязанской области. 

Следствие выяснило, что 7 февраля 2020 года на предприятии, которое производит противопожарное оборудование, случилось серьезное происшествие. Работники решили проверить прочность и герметичность коллектора. 

— Из-за высокого давления произошло разрушение объекта. Поэтому были травмированы двое работников. 61-летний мужчина скончался на месте, а другого пострадавшего госпитализировали в больницу, — рассказали в пресс-службе. 

Оказалось, что предприятие не располагало необходимым оборудованием для проведения таких проверок. 

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Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

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