Замдиректора рязанского предприятия предстанет перед судом за гибель одного и травмирование другого работника

Региональный следственный комитет завершил расследование дела в отношении заместителя генерального директора и старшего мастера, обвиняемых в нарушении правил охраны труда. Из-за этого погиб один и травмировался другой работник завода, сообщает пресс-служба СК по Рязанской области.

Следствие выяснило, что 7 февраля 2020 года на предприятии, которое производит противопожарное оборудование, случилось серьезное происшествие. Работники решили проверить прочность и герметичность коллектора.

— Из-за высокого давления произошло разрушение объекта. Поэтому были травмированы двое работников. 61-летний мужчина скончался на месте, а другого пострадавшего госпитализировали в больницу, — рассказали в пресс-службе.

Оказалось, что предприятие не располагало необходимым оборудованием для проведения таких проверок.

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Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.