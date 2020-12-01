Минздрав Рязанской области назвал муниципалитеты с высоким процентом ВИЧ-инфицированных

По данным Рязанского центра профилактики и борьбы со СПИДом всего в регионе с 1991 по 2020 год зарегистрировали 5 305 ВИЧ-инфицированных. Об этом пишет пресс-служба регионального Минздрава.

За 11 месяцев текущего года инфекцией заразились 218 человек, а это на 15% меньше, чем в прошлом году.

— В больницах наблюдаются 2 998 инфицированных, из них 81% получают высокоактивную терапию. В центре ведется активная профилактическая работа, сегодня любой желающий может узнать свой ВИЧ-статус, обратившись в отделение Центр СПИД и сдав анализ, -отметила Елена Большакова главный врач ГБУ РО ОККВД.

68% людей заразились ВИЧ при гетеросексуальных контактах, еще 27% — при употреблении наркотиков.

В этом году большинство инфицированных приходится на группу 30-39 лет и 40-49 лет. Доля вновь выявленных в возрасте 20–29 лет уменьшилась с 17% в 2019 году до 14% в этом.

Наиболее поражёнными районами в области остаются Пронский, Скопинский, Захаровский, Михайловский, Милославский и город Рязань.