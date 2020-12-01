Среда, 2 декабря, 2020
-1.1 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту

Минздрав Рязанской области назвал муниципалитеты с высоким процентом ВИЧ-инфицированных

Елена Лобанова

По данным Рязанского центра профилактики и борьбы со СПИДом всего в регионе с 1991 по 2020 год зарегистрировали 5 305 ВИЧ-инфицированных. Об этом пишет пресс-служба регионального Минздрава. 

За 11 месяцев текущего года инфекцией заразились 218 человек, а это на 15% меньше, чем в прошлом году. 

— В больницах наблюдаются 2 998 инфицированных, из них 81% получают высокоактивную терапию. В центре ведется  активная профилактическая работа, сегодня любой желающий может узнать свой ВИЧ-статус, обратившись в отделение Центр СПИД и сдав  анализ,  -отметила  Елена Большакова главный врач ГБУ РО ОККВД.

68% людей заразились ВИЧ при гетеросексуальных контактах, еще 27% — при употреблении наркотиков. 

В этом году большинство инфицированных приходится на группу 30-39 лет и 40-49 лет. Доля вновь выявленных в возрасте 20–29 лет уменьшилась с 17% в 2019 году до 14% в этом.

Наиболее поражёнными районами в области остаются Пронский, Скопинский, Захаровский, Михайловский, Милославский и город Рязань.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Читать другие материалы этого автора

Новости мира

Средний возраст орловчанок при рождении ребенка составляет 28,5 лет

Орелстат выяснил средний возраст жительниц Орловской области при рождении ребенка. Об этом пишут "Орловские новости".  Так, в конце 2019...
Узнать больше
Новости Рязани

Рязанская область получила 8 млн рублей на поддержку добровольческого движения

Рязанская область получила 8 млн рублей на поддержку добровольческого движения и создании соответствующей инфраструктуры. Об этом пишет пресс-служба регионального правительства. 
Узнать больше
Новости Рязани

Николай Любимов поздравил экипаж подводной лодки «Рязань» с успешным проведением учений

Губернатор Рязанской области направил поздравительную телеграмму командованию и экипажу атомной подводной лодки "Рязань". Николай Любимов поздравил их с успешным проведением учений. Об...
Узнать больше
Новости мира

В Липецкой области разыскивают пропавшую 27 ноября 13-летнюю школьницу Александру Волкову

В пятницу, 27 ноября, в Липецкой области пропала 13-летняя школьница. Информация об этом появилась в различных социальных сетях.  По...
Узнать больше
Новости Рязани

В ближайшие три года Рязанская область получит дополнительно 21,5 млрд рублей

В четверг, 26 ноября, Госдума РФ окончательно приняла решение о выделении Рязанской области в 2021-2023 годах 21,5 млрд рублей. Об этом пишет...
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязанской области деревенский житель нашел клад и растратил все деньги на «красивую жизнь»

В Рязанской области житель деревни Марфинка нашел клад при ремонте чужого дома. Обнаруженные деньги он растратил на "красивую жизнь". Об этом сообщает...
Узнать больше
Новости мира

Минздрав Астраханской области прокомментировал ситуацию с огромной очередью в поликлинику №8

Не так давно в социальных сетях появилась информация об огромных очередях в поликлинике Астрахани. Региональный Минздрав прокомментировал данную ситуацию. 
Узнать больше
Новости Рязани

В Касимове полицейские задержали мясного вора

В Касимове полицейские задержали 45-летнего мужчина, укравшего кусок мяса. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.  В касимовский...
Узнать больше
Новости Рязани

Ситуация с распространением наркотиков в Рязанской области остается напряженной — Николай Любимов

1 декабря Николай Любимов провел антинаркотическое заседание. На встрече обсудили итоги работы комиссии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Рязанской области. 
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязани оценили работу волонтеров в «красной зоне» ОКБ

В пятницу, 27 ноября, Николай Любимов встретился с волонтерами, которые две недели проработали в "красной зоне" ОКБ. Об этом сообщает пресс-служба регионального...
Узнать больше
Новости Рязани

В Спасском районе пенсионерка пострадала после столкновения легковушки с трактором

В четверг, 26 ноября, в Спасском районе 73-летняя пенсионерка пострадала после столкновения "Лады Гранты" с трактором. Об этом пишет пресс-служба УМВД по...
Узнать больше
Новости Рязани

На ярмарках выходного дня в Рязани продали 10 тонн мяса

В субботу, 28 ноября , в Рязани прошли ярмарки выходного дня. На прилавках было представлено множество продукции. Об этом пишет пресс-служба регионального...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+