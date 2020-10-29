За неделю в Рязани значительно подорожали сахар и огурцы

С 20 по 26 октября в Рязани значительно изменились цены на некоторые продукты. Что-то подорожало, а что-то стало дешевле, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, за неделю цены на огурцы увеличись на 9,6%, на сахар-песок — на 8,3%, а маргарин — на 6,5%. Кроме того, незначительно подорожали подсолнечное масло, куриные яйца, яблоки, картофель и пшеничная мука.

А на морковь цены упали на 3,9%, белокочанная капуста подешевела на 3,8%, репчатый лук — на 3,9%, молочные детские смеси — 2,4%, жирный творог — на 2%, говядину — на 1,7%, а помидоры — на 1,4%.