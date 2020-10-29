Четверг, 29 октября, 2020
8.1 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Органы властиАдминистрацияНовости РязаниОбщество

За неделю в Рязани значительно подорожали сахар и огурцы

Елена Лобанова

С 20 по 26 октября в Рязани значительно изменились цены на некоторые продукты. Что-то подорожало, а что-то стало дешевле, сообщает пресс-служба городской администрации. 

Так, за неделю цены на огурцы увеличись на 9,6%, на сахар-песок — на 8,3%, а маргарин — на 6,5%. Кроме того, незначительно подорожали подсолнечное масло, куриные яйца, яблоки, картофель и пшеничная мука. 

А на морковь цены упали на 3,9%, белокочанная капуста подешевела на 3,8%, репчатый лук — на 3,9%, молочные детские смеси — 2,4%, жирный творог  — на 2%, говядину  — на 1,7%, а помидоры  — на 1,4%.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Что делать, если у вас появились симптомы коронавируса

Коронавирус
Что делать, если у вас появились симптомы коронавируса Использованы материалы оперативной...
Узнать больше

По Рязани вновь начали курсировать автомобили с просьбой соблюдать эпидемиологические меры

Коронавирус
По Рязани вновь начали курсировать автомобили, которые по громкоговорителю предупреждают людей о соблюдении эпидемиологических мер.  В частности, рязанцев просят...
Узнать больше

Мэрия рассказала, какие кафе собираются открыть в ЦПКиО

Новости Рязани
Напомним, ранее мэрия предложила жителям Рязани выбрать зону, где будет размещено кафе. На выбор было предложено 7 мест.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Мэрия рассказала, какие кафе собираются открыть в ЦПКиО

Новости Рязани
Напомним, ранее мэрия предложила жителям Рязани выбрать зону, где будет размещено кафе. На выбор было предложено 7 мест.
Узнать больше

Любимов напомнил об ответственности за несоблюдение масочного режима

Коронавирус
Глава региона обратился к представителям силовых структур с просьбой оказать содействие в осуществлении контроля за соблюдением масочного режима.
Узнать больше

Умер участник рязанских команд КВН Никита Васильев

Новости Рязани
В ночь на среду, 28 октября, в Рязани скончался известный в нашем городе стендапер, КВНщик, видеоблогер Никита Васильев. Никите было всего 24...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Прямо в яблочко: как мошенники наживаются на любителях новых айфонов

Акценты
Вы же помните, что мошенники всегда на шаг впереди? Ко всем важным для общества датам и праздникам они начинают готовиться еще раньше,...
Узнать больше

В Рязани состоялся круглый стол по экологическим проблемам в городе

Акценты
В понедельник, 26 октября, в областной библиотеке имени Горького состоялся круглый стол по экологическим проблемам.  На встрече присутствовали представитель...
Узнать больше

Какие законы вступают в силу в ноябре

Акценты
«Регуляторные песочницы», использование карты «Мир» для владельцев торговых агрегаторов, маркировка шин и другие нововведения месяца. Какие законы вступают в силу в ноябре?
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+