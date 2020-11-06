Юбилей празднует рязанская писательница Алла Нечаева

Сегодня юбилей у писателя-рязаночки Аллы Нечаевой. Алла Михайловна родилась и выросла в Рязани, она -выпускница Литературного института имени А.М.Горького, отделения прозы, всем сердцем любит родину и все свое творчество посвящает родному городу.

Ее проза нравственна, пронзительна и лирична. Она ведет читателя по тайникам души, куда обычно простой человек заглядывает редко, а все больше писатели и художники, показывая богатство человеческих духовных поисков и сомнений. В своих повестях и рассказах Алла Нечаева вспоминает детство и юность, и людей, которые попадались на жизненном пути.

И конечно, есть и о Рязани. Это трогательная повесть о Петре и Февронии, которая называется «Снег в июле», и история про Анну Ганзен из Касимова, переводчицу Андерсена. Мы от всей души поздравляем Аллу Михайловну с юбилеем и желаем крепкого здоровья, любви, счастья и радовать читателей новыми глубокими и умными книгами.