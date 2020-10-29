Врачи рассказали, как снизить риск возникновения инсульта

29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. По этому случаю врачи Рязанской ОКБ имени Семашко подготовили список рекомендаций, которые помогут помогут предотвратить опасное заболевание. Они размещены в официальной группе клиники в соцсети ВКонтакте.

Ещё десять лет назад этот недуг справедливо считался болезнью пожилых людей, но сегодня он стремительно молодеет. До 30% всех заболевших – люди наиболее активного, трудоспособного возраста 25-50 лет. Ежегодно этот недуг поражает более 6 миллионов человек в мире, являясь причиной смерти 4 миллионов.

К факторам риска инсульта относится:

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• Артериальная гипертензия;

• Атеросклероз сосудов головного мозга;

• Ожирение;

• Сахарный диабет;

• Стресс и психо-эмоциональные нагрузки;

• Вредные привычки (курение в особенности).

Профилактика инсульта сводится, прежде всего, к коррекции образа жизни:

— контролируйте уровень артериального давления, холестерина, сахара крови;

— избавьтесь от лишнего веса и вредных привычек;

— ешьте больше овощей и фруктов;

— регулярно занимайтесь физической активностью;

— ограничьте себя от стрессов.