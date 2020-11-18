На восьми рязанских улицах отключили холодную воду

В среду, 18 ноября, в Рязани отключили холодную воду на восьми улицах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Без воды остались рязанцы, проживающие по следующим адресам:

улица Разина, дома 29/20 и 27/19;

улица Трудовая, дом 18;

улица Телевизионная, дом 17;

улица Васильевская, дома 5 и 7;

улица Советской армии, дома с 11 по 17;

улица Новосёлов, дом 16 и 16а;

улица Тимакова, дом 22 корп. 2;

улица Кутузова, дома 2, 4, 6, 12 корп. 1.

Аварийно-восстановительные работы завершатся к 17.00, уточнили в пресс-службе администрации Рязани.