Вице-губернатор Игорь Греков доложил губернатору о проведённых объездах медицинских учреждений

Во вторник, 2 декабря, вице-губернатор доложил губернатору Николаю Любимову по видеоконференцсвязи о проведённых накануне объездах районных больниц с действующими «красными зонами». Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

Такие рейды проводятся по поручению губернатора уже на протяжении нескольких дней. За 1 декабря Игорь Греков побывал в шести «красных зонах», в том числе посетил лечебные учреждения Касимова, Шацка, Сасова, Шилова, Александро-Невского и п. Сараи.

Греков доложил, что в специализированные отделения районных больниц проводится госпитализация пациентов с легким и средним течением болезни. Если состояние вызывает тревогу, больных переводят в учреждения областного центра.

По словам вице-губернатора, в непосредственном общении с врачами и медперсоналом оперативно выявляются существующие проблемы, обсуждается обеспечение лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты, материально-техническое оснащение больниц. В беседах с пациентами «красных зон» выявляются проблемные моменты, связанные с качеством оказания медицинской помощи.

По словам Игоря Грекова, люди на местах в большинстве своём работают самоотверженно. Там, где есть проблемы, например нехватка персонала, будет оказана помощь, в том числе волонтерская.

Николай Любимов отметил, что непосредственное общение с людьми — необходимый элемент работы, и такие рейды необходимо продолжать, обеспечивая обратную связь и оказывая поддержку там, где это необходимо.