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Вечеринка – у вас дома. Как организовать приятный вечер

7info7

Шумные походы в кафе и рестораны – сегодня это не самый популярный тренд. Согласно опросам в соцсетях, у рязанцев на первый план выходят домашние вечеринки. Мы собрали советы, которые помогут сделать любую встречу интересной и при этом не затратной.

Пир горой

Традиция накрывать к приходу гостей щедрый стол – неизменна. Однако если раньше хозяйке требовалось как минимум полдня на то, чтобы приготовить первое, второе и десерт, то сегодня на выручку приходят сервисы доставки еды. А если подойти к заказу с умом, то можно значительно сэкономить.

Так, например, Tele2 поддерживает интересы своих абонентов. На сайте и в приложении оператора на смартфоне есть раздел программы лояльности «Больше»: в нем собраны скидки и подарки от партнеров компании – ресторанов, магазинов и т.д. Достаточно активировать промокод и далее сообщить его при заказе.

В частности, сейчас в программе «Больше» есть все, что поможет устроить вечеринку.

•             При заказе еды на дом на сайте «Папа Джонс» на сумму от 799 рублей абонентам подарят любую пиццу диаметром 23 см.

•             В «Пицце Лисице» вдвое снизят стоимость набора роллов «Мобильный».

•             Магазин «ВкусВилл» даст скидку 150 рублей на продукты и быстро привезет заказ на дом.

•             А в сервисе доставки еды из ресторанов Delivery Club сделают скидку 30% при первом заказе. Или 10% – постоянным клиентам.

Развлечения

Когда за окном холодно, особенно здорово устроить вечер с разговорами. Для этого заранее обозначьте тему, чтобы гости подготовились. Из вариантов: можно обсудить свежий репортаж или интервью на одном из каналов YouTube и спланировать совместный поход в лес на новогодних каникулах. Пусть друзья посмотрят нужное видео и подумают о маршрутах.

Еще вариант – развлекательные встречи с просмотром новых короткометражек или играми. Для этого подойдет дженга, покер, русское лото и т.д. Особенно активным понравится костюмированная дискотека 90-х с хитами «Руки вверх», Лики Стар, Влада Сташевского и т.д.

А с собой?

Еще наши бабушки на прощанье складывали гостям с собой свертки с угощениями. И сейчас эта привычка остается хорошим тоном.

Подготовьте подарки заранее – заверните в оберточную бумагу печенья, конфеты или соленые крекеры: все то, что легко довезти до дома и что долго хранится. Это наверняка оставит у друзей после встречи приятное послевкусие.

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