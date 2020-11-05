В жилом доме в Рязани во время ремонта обрушился потолок

В жилом доме на проезде Грибоедова в Рязани во время ремонта обрушился потолок. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

ЧП случилось в двухэтажном доме №5 на проезде Грибоедова. В квартире на кухне рухнули камни. Они попали на газовую плиту, трубы. Незадолго до этого жильцы вскипятили чайник.

Дети, находившиеся дома, сильно испугались. Сейчас их отправили к родственникам, так как люди боятся новых обрушений.

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Жильцы считают, что виноваты рабочие, складировавшие брёвна в одно место. В итоге потолок не выдержал тяжести. Представитель подрядчика считает, что вины рабочих нет, они все квалифицированные.

По мнению мастера участка компании «Аудит-проект» Анатолия Митрохина, их задача – замена стропильных конструкций кровли. В то же время оценка состояния потолка в его компетенцию не входит.