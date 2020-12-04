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В выходные в Рязанской области похолодает до -20°С

7info

В ночь на субботу, 5 декабря, в Рязанской области ожидается  -15…-10°С, местами до -20°С. Об этом сообщается в метеопрогнозе на сайте регионального Гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют на 5 декабря облачную погоду без осадков. Ожидается юго-восточный и южный ветер, его скорость будет достигать 4-9 метров в секунду. Днём также будет холодного – от -13 до -8 градусов. 

В воскресенье, 6 декабря, в Рязани и области ожидается небольшая облачность, также без осадков. Ветер немного поменяет направление  с южного на восточный, скорость его ожидается от 3 до 8 метров в секунду.

– Температура  воздуха  ночью  -17…-12°С, местами до -20°С, днем -14…-9ºС, – говорится в сообщении Гидрометцентра.

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