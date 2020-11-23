В Скопинском районе пьяный водитель на ГАЗ-2217 вылетел в кювет и опрокинулся

В воскресенье, 22 ноября, 36-летний москвич вылетел в кювет и опрокинулся на ГАЗ-2217 в Скопинском районе. Оказалось, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

ДТП произошло примерно в 23:40 на 9-м километре автодороги «Коготково — станция Топилы». По предварительной информации, житель Москвы, управляя автомобилем ГАЗ-2217, превысил скорость. в результате чего не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся.

Водитель получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

— Когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, то выяснили, что в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. К тому же, он не имел права управления транспортным средством, — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Степень опьянения составила 0,983 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, а это более чем в 6 раз превышает допустимый уровень.