В Скопинском районе провели Синичкин день

12 ноября в рамках природоохранной акции «Птицы Рязанского края» педагоги и воспитанники Побединского детского сада Скопинского района отметили Синичкин день.

Несколько лет назад этот праздник появился в России по инициативе Союза охраны птиц России. На праздники ребята исполняли песни, читали стихи про птиц, танцевали, отгадывали загадки.

Участники акции познакомились с книгой Бианки «Синичкин календарь». Также дети и взрослые изготовили кормушки для птиц и повесили их на территории детского сада.