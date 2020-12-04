В Скопинском районе полицейские задержали воров цветных металлов с помощью служебной собаки

В Скопинском районе полицейские задержали воров, которые проникли в чужой дом ради кражи цветных металлов. Правоохранителям в этом помогла служебная собака. Об этом пишет пресс-служба УМВД по Рязанской области.
С заявлением в полицию обратилась 67-летняя жительница поселка Павелец. Она рассказала, что у нее из дома пропали металлические столовые приборы. Кроме того, женщина обнаружила, что кто-то еще и разобрал ее холодильник.
Женщина несколько раз в неделю проверяет жилье. Но в свой последний визит неожиданно обнаружила, что замок в двери поврежден. Когда потерпевшая зашла на кухню, то обнаружила разобранный холодильник и пропажу столовых приборов.
В это время служебная собака взяла след и повела оперативников по поселку. Овчарка привела правоохранителей к одному дому, где находились 63-летний хозяин и его 34-летний приятель. Именно эти люди и совершили кражу.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.