В Скопинском районе полицейские задержали воров цветных металлов с помощью служебной собаки

В Скопинском районе полицейские задержали воров, которые проникли в чужой дом ради кражи цветных металлов. Правоохранителям в этом помогла служебная собака. Об этом пишет пресс-служба УМВД по Рязанской области.

С заявлением в полицию обратилась 67-летняя жительница поселка Павелец. Она рассказала, что у нее из дома пропали металлические столовые приборы. Кроме того, женщина обнаружила, что кто-то еще и разобрал ее холодильник.

— Пенсионерка объяснила, что в доме, где и пропали вещи, временно никто не проживает. Дело в том, что ранее дом принадлежал родственнице, а после ее смерти туда никто так и не переехал, — говорится в сообщении.

Женщина несколько раз в неделю проверяет жилье. Но в свой последний визит неожиданно обнаружила, что замок в двери поврежден. Когда потерпевшая зашла на кухню, то обнаружила разобранный холодильник и пропажу столовых приборов.

— Оперативники прибыли на место происшествия вместе с кинологом и собакой. Было решено первой в дом пустить овчарку. Пока собака исследовала дом, полицейские находились на улице. Через некоторое время правоохранители зашли в помещений и провели осмотр. Оказалось, что неизвестные украли некоторые детали холодильника из цветных металлов, — отметили в пресс-службе.

В это время служебная собака взяла след и повела оперативников по поселку. Овчарка привела правоохранителей к одному дому, где находились 63-летний хозяин и его 34-летний приятель. Именно эти люди и совершили кражу.

— По предварительной информации, граждане знали о пустующем доме. Они повредили дверной замок и проникли в дом. Затем мужчины разобрали холодильник и сняли агрегаты и медные трубки, а также достали из ящиков металлические предметы сервировки стола. Похищенное злоумышленники успели сдать в пункт приема вторсырья в соседнем населенном пункте, а затем их разыскали полицейские с собакой, — рассказали в пресс-службе УМВД.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.