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В Скопинском районе полицейские задержали воров цветных металлов с помощью служебной собаки

Елена Лобанова

В Скопинском районе полицейские задержали воров, которые проникли в чужой дом ради кражи цветных металлов. Правоохранителям в этом помогла служебная собака. Об этом пишет пресс-служба УМВД по Рязанской области. 

С заявлением в полицию обратилась 67-летняя жительница поселка Павелец. Она рассказала, что у нее из дома пропали металлические столовые приборы. Кроме того, женщина обнаружила, что кто-то еще и разобрал ее холодильник. 

— Пенсионерка объяснила, что в доме, где и пропали вещи, временно никто не проживает. Дело в том, что ранее дом принадлежал родственнице, а после ее смерти туда никто так и не переехал, — говорится в сообщении. 

Женщина несколько раз в неделю проверяет жилье. Но в свой последний визит неожиданно обнаружила, что замок в двери поврежден. Когда потерпевшая зашла на кухню, то обнаружила разобранный холодильник и пропажу столовых приборов. 

— Оперативники прибыли на место происшествия вместе с кинологом и собакой. Было решено первой в дом пустить овчарку. Пока собака исследовала дом, полицейские находились на улице. Через некоторое время правоохранители зашли в помещений и провели осмотр. Оказалось, что неизвестные украли некоторые детали холодильника из цветных металлов, — отметили в пресс-службе. 

В это время служебная собака взяла след и повела оперативников по поселку. Овчарка привела правоохранителей к одному дому, где находились 63-летний хозяин и его 34-летний приятель. Именно эти люди и совершили кражу. 

— По предварительной информации, граждане знали о пустующем доме. Они повредили дверной замок и проникли в дом. Затем мужчины разобрали холодильник и сняли агрегаты и медные трубки, а также достали из ящиков металлические предметы сервировки стола. Похищенное злоумышленники успели сдать в пункт приема вторсырья в соседнем населенном пункте, а затем их разыскали полицейские с собакой, — рассказали в пресс-службе УМВД. 

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

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