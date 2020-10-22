Четверг, 22 октября, 2020
6.1 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

В Скопине наградили пожарных, вышедших первыми на ликвидацию пожара в воинской части

7info7

22 октября в здании ПСЧ № 39 города Скопина в торжественной обстановке чествовали сотрудников противопожарно-спасательной службы. Награды получили сотрудники, которые первые приняли участие в ликвидации пожара. Напомним, ЧП произошедшего 7 октября на территории воинской части.

Памятные знаки губернатора Рязанской области «За усердие» и «125 лет со дня рождения Сергея Есенина», а так же благодарности от регионального МЧС спасателям вручил врио начальника регионального МЧС полковник внутренней службы Александр Савуков.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

За долги по алиментам жительницам Сасова назначили обязательные работы

Новости Рязани
Обязательные работы назначили жительницам Сасова за долги по алиментам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП России. Женщины...
Узнать больше

В Скопине наградили пожарных, вышедших первыми на ликвидацию пожара в воинской части

Новости Рязани
22 октября в здании ПСЧ № 39 города Скопина в торжественной обстановке чествовали сотрудников противопожарно-спасательной службы. Награды получили сотрудники, которые первые приняли...
Узнать больше

В Рязани внедрили совместное проживание для граждан с ограниченными возможностями

Новости Рязани
В четверг, 22 октября, в Рязани открыли квартиру для сопровождаемого совместного проживания малых групп граждан с ограниченными возможностями, сообщает пресс-служба регионального правительства. 
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области приостановили диспансеризацию из-за пандемии коронавируса

Новости Рязани
В четверг, 22 октября, на встрече Николая Любимов и министра регионального здравоохранения Андреем Прилуцким сообщили о приостановке диспансеризации в Рязанской области, передает...
Узнать больше

В Рязанской области ожидается до +15 градусов

Новости Рязани
В пятницу в Рязанской области прохладную погоду вновь сменит тепло. Прогноз на 23 октября опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области.
Узнать больше

В Рязани из-за коронавируса поменяли режим работы загсов

Новости Рязани
Также вводится ограничение на число гостей, присутствующих при регистрации браков. На роспись в загс смогут прийти только 15 человек.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Против вирусов и стресса: каким должно быть питание осенью?

Акценты
Осенью, а особенно сейчас, когда поднялась вторая волна COVID-19, важно максимально разнообразить свой рацион питания и наполнить его полезными продуктами. Это позволит...
Узнать больше

Директор Лицея №52 Елена Гаврюнина: Если бы я была Александром Блоком, то сказала бы о лицее стихами

Акценты
В понедельник, 19 октября, в России отмечается День лицеиста. В Рязани есть три лицея – Свободный, №4 и №52. В праздничный день о своей работе РИА «7 новостей» рассказал директор Лицея №52 Елена Викторовна Гаврюнина.
Узнать больше

Вопросы на засыпку. Несколько важных тонкостей при поиске стирального порошка

Акценты
Дождь, короткие дни, грязные улицы. Все эти приметы победившей осени заставляют задуматься о том, как вернуть в безупречное состояние одежду, пострадавшую от распутицы.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+