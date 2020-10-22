В Скопине наградили пожарных, вышедших первыми на ликвидацию пожара в воинской части

22 октября в здании ПСЧ № 39 города Скопина в торжественной обстановке чествовали сотрудников противопожарно-спасательной службы. Награды получили сотрудники, которые первые приняли участие в ликвидации пожара. Напомним, ЧП произошедшего 7 октября на территории воинской части.

Памятные знаки губернатора Рязанской области «За усердие» и «125 лет со дня рождения Сергея Есенина», а так же благодарности от регионального МЧС спасателям вручил врио начальника регионального МЧС полковник внутренней службы Александр Савуков.



