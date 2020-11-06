В Скопине две молодые девушки устроили подпольное казино с игровыми автоматами

В Скопине жительницы 28-ми и 22-х летние жительницы Новомичуринска устроили подпольное казино с игровыми автоматами. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Следствие выяснило, что 28-летняя женщина открыла клуб азартных игр в цокольном этаже многоквартирного дома. В помещение на улице Комсомольской она пускала только знакомых, которые проходили конспиративно. Однако вскоре незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции. Правоохранительные органы обнаружили в помещении 7 игровых автоматов.

В Автозаводском районе Скопина располагалось и еще одно такое заведение. На этот раз его организовала 22-летняя девушка.

— Компьютерно-технические экспертизы установили, что изъятое оборудование является игровым. После этого все материалы были направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела, — говорится в сообщении.

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В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Расследование уголовного дела продолжается.