Суббота, 28 ноября, 2020
3.3 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту

В школе собирают деньги на учебники и ремонт. Правомерно ли это?

7info7

РИА «7 новостей» продолжает отвечать на вопросы рязанцев вместе с прокуратурой региона. На этот раз один из вопросов коснулся сбора денег на различные нужды в школах.

На вопрос, правомерен ли сбор денег с родителей на ремонт школы и приобретение учебников, отвечает и.о. прокурора Пителинского района Дарья Лощинина.

В Конституции Российской Федерации гражданам страны гарантируется право на общедоступность и бесплатность общего образования в государственных или муниципальных образовательных организациях.

Родители обучающихся не обязаны финансировать деятельность по содержанию и охране зданий образовательных учреждений, так как в соответствии с п.п.5 п.1 ст.9 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий является полномочиями органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования.

Также неправомерно  брать деньги с родителей  на учебные пособия, поскольку в соответствии с ч.1 ст.35 ФЗ №273«Об образовании в Российской Федерации» обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет бюджетных ассигнований, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания.

В целях проверки законности  фактов сбора денег Вы вправе обратиться в территориальную прокуратуру.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Читать другие материалы этого автора

Новости Рязани

Сотрудники ГИБДД проведут в Рязанской области рейды со скрытым патрулированием

Сотрудники ГИБДД анонсировали очередные рейды в Рязанской области. Полицейские предупредили, что будут ловить в предстоящие субботу и воскресенье нарушителей правил дорожного движения.
Узнать больше
Новости Рязани

В школе собирают деньги на учебники и ремонт. Правомерно ли это?

РИА "7 новостей" продолжает отвечать на вопросы рязанцев вместе с прокуратурой региона. На этот раз один из вопросов коснулся сбора денег на...
Узнать больше
Администрация

В администрации Рязани строго проконтролируют уборку города

23 ноября заместитель мэра Рязани Владимир Бурмистров провёл планёрку по вопросам уборки города от снега и борьбы с гололедицей.
Узнать больше
Новости Рязани

Житель Касимова пытался ограбить продуктовый магазин

Житель Касимова пытался ограбить продуктовый магазин. Грабёж пресекли сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства. Инцидент произошёл 22 ноября. В дежурную...
Узнать больше
Новости Рязани

Рязанцам предложили высказаться об основных проблемах города

В мэрии хотят услышать, какие проблемы рязанцы считают основными в городе, а также что они думают насчёт дальнейших перспектив его развития
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязани из-за аварии без тепла остались 72 дома

Авария произошла в 5 утра у дома №56 по улице Татарской. На месте повреждения обвалился асфальт. На место происшествия оперативно выехали сотрудники РМПТС, они устранаяют последствия произошедшего.
Узнать больше
Новости Рязани

Платежная система «Мир» совместно со СберБанком запускает предновогоднюю акцию с призами

В течение декабря все держатели карт «Мир» СберБанка могут принять участие в предновогодней акции «Дарите подарки - «Мир» и СберБанк ответят тем...
Узнать больше
Новости Рязани

Опергруппа обновила данные о коронавирусе в Рязанской области

Региональная опергруппа обновила данные о распространении коронавируса в Рязанской области. По состоянию на 9.30 28 ноября в регионе...
Узнать больше
Новости Рязани

На окраине Рязани отключат холодную воду

Во вторник, 24 ноября, в Рязани отключат холодную воду по нескольким адресам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Рязани.
Узнать больше
Новости Рязани

Четыре улицы Рязани останутся без света

Речь идёт о посёлке Южный. Там буду проводить валку аварийных деревьев. Работы начнутся в 9.30 и завершатся к 15.30.
Узнать больше
Новости мира

Результат теста на COVID-19 можно будет получить на Госуслугах

Результаты будут загружаться в личные кабинеты пользователей. Они в свою очередь будут получать уведомления. Сами результаты будут загружаться в виде QR-кода в мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус»
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязани из-за аварии отключили воду по нескольким адресам

В среду,25 ноября, в Рязани вновь отключили воду. Работы по устранению аварий начались в 9 утра. Из-за этого рязанцы на несколько часов...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+