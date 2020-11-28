В школе собирают деньги на учебники и ремонт. Правомерно ли это?

РИА «7 новостей» продолжает отвечать на вопросы рязанцев вместе с прокуратурой региона. На этот раз один из вопросов коснулся сбора денег на различные нужды в школах.

На вопрос, правомерен ли сбор денег с родителей на ремонт школы и приобретение учебников, отвечает и.о. прокурора Пителинского района Дарья Лощинина.

В Конституции Российской Федерации гражданам страны гарантируется право на общедоступность и бесплатность общего образования в государственных или муниципальных образовательных организациях.

Родители обучающихся не обязаны финансировать деятельность по содержанию и охране зданий образовательных учреждений, так как в соответствии с п.п.5 п.1 ст.9 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий является полномочиями органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования.

Также неправомерно брать деньги с родителей на учебные пособия, поскольку в соответствии с ч.1 ст.35 ФЗ №273«Об образовании в Российской Федерации» обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет бюджетных ассигнований, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания.

В целях проверки законности фактов сбора денег Вы вправе обратиться в территориальную прокуратуру.