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Новости РязаниОбщество

В Шиловском районе торговали салом сомнительного качества

7info7

В Шиловском районе выявили точку, где торговали салом сомнительного качества. Товар без документов обнаружили специалисты Россельхознадзора в ходе рейда.

Общий вес небеозопасной продукции превышал 3 кг. На неё полнностью отсутствовали сопроводительные документы, что не позволет определить место производства сала, его качество и безопасность.

В отношении предпринимателя, который допустил продажу небезопасного сала, составили административных протокол. Продукцию у него изъяли, уточняет пресс-служба ведомства.

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