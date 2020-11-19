В Шиловском районе эвакуировали 12 домов из-за утечки взрывоопасного вещества. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».

ЧП случилось в среду, 18 ноября, на станции Шелухово. В 14.20 на горячую линию Единой службы спасения поступило сообщение об утечке эфира из железнодорожной цистерны. Её обнаружил обходчик.

Эфир не токсичен, но взрывоопасен. Чтобы обезопасить людей, были эвакуированы 12 двухквартирных домов. В безопасное место отвели 34 человека, в том числе 7 детей.

Повреждённую цистерну отвезли на запасной путь. Там течь устранили, а ветер развеял пары эфира.

Во время происшествия никто не пострадал.