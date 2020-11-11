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Новости РязаниПроисшествия

В Шиловском районе 22-летний парень пытался зарезать своего товарища

Елена Лобанова

Следственный комитет по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении 22-летнего парня. Он обвиняется в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления. 

Следствие выяснило, что происшествие случилось 19 мая 2020 года. Двое молодых людей распивали алкогольные напитки в доме одного из них в селе Сасыкино Шиловского района. В какой-то момент парни поссорились, в результате чего 22-летний мужчина нанес один удар своему 19-летнему товарищу. 

— Ударив знакомого в левую область грудной клетки, злоумышленник был уверен, что убил парня. Поэтому он скрылся с места преступления. Но юноша остался жив благодаря своевременной медпомощи, — говорится в сообщении. 

В настоящее время следствие собрало достаточно доказательств, поэтому уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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