В Шиловском районе 22-летний парень пытался зарезать своего товарища

Следственный комитет по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении 22-летнего парня. Он обвиняется в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления.

Следствие выяснило, что происшествие случилось 19 мая 2020 года. Двое молодых людей распивали алкогольные напитки в доме одного из них в селе Сасыкино Шиловского района. В какой-то момент парни поссорились, в результате чего 22-летний мужчина нанес один удар своему 19-летнему товарищу.

— Ударив знакомого в левую область грудной клетки, злоумышленник был уверен, что убил парня. Поэтому он скрылся с места преступления. Но юноша остался жив благодаря своевременной медпомощи, — говорится в сообщении.

В настоящее время следствие собрало достаточно доказательств, поэтому уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.