В Шилове открыли первый амбулаторный онкоцентр

Во вторник, 1 декабря, в Шилове открыли первый амбулаторный онкологический центр на базе межрайонной больницы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Центр открыли в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Сюда будут направляться пациенты с подозрением на онкологическое заболевание, а также больные с уже установленным диагнозом по направлению лечащего врача.

— Здесь будет организовано оказание первичной специализированной медпомощи, проведение диспансерного наблюдения и лечения, в том числе противоопухолевой лекарственной терапии, в соответствии с решением консилиума Рязанского онкоцентра, — рассказал замминистра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец.

В центр направили двух специалистов из областного онкоцентра. Кроме того, еще два специалиста проходят дополнительное обучение по профилю «онкология». Обучение завершится в конце декабря, после чего они приступят к работе в онкоцентре Шилова.