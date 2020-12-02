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В Шилове открыли первый амбулаторный онкоцентр

Елена Лобанова

Во вторник, 1 декабря, в Шилове открыли первый амбулаторный онкологический центр на базе межрайонной больницы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Рязанской области. 

Центр открыли в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Сюда будут направляться пациенты с подозрением на онкологическое заболевание, а также больные с уже установленным диагнозом по направлению лечащего врача.

— Здесь будет организовано  оказание первичной специализированной медпомощи, проведение диспансерного наблюдения и лечения, в том числе противоопухолевой лекарственной терапии, в соответствии с решением консилиума Рязанского онкоцентра, — рассказал замминистра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец.

В центр направили двух специалистов из областного онкоцентра. Кроме того, еще два специалиста проходят дополнительное обучение по профилю «онкология». Обучение завершится  в конце декабря,  после чего они приступят к работе в онкоцентре Шилова.

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