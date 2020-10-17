В Сасовском районе из-за собственной неосторожности заживо сгорел 62-летний мужчина

В пятницу, 16 октября, в Сасовском районе заживо сгорел 62-летний мужчина. Все из-за собственной неосторожности, сообщает ИД «Пресса».
Происшествие случилось в селе Бастаново на улице Центральной. Сасовец пришел к родителям на участок и в самодельной яме, обложенной кирпичами, стал жечь сено. Следователи считают, что мужчина по неосторожности облился бензином, после чего буквально вспыхнул.
В экстренные службы сообщение о возгорании сухой травы поступило около 11:00. Огонь охватил около 15 квадратных метров, но не задел постройки.