В Сасовском районе из-за собственной неосторожности заживо сгорел 62-летний мужчина

В пятницу, 16 октября, в Сасовском районе заживо сгорел 62-летний мужчина. Все из-за собственной неосторожности, сообщает ИД «Пресса».

Происшествие случилось в селе Бастаново на улице Центральной. Сасовец пришел к родителям на участок и в самодельной яме, обложенной кирпичами, стал жечь сено. Следователи считают, что мужчина по неосторожности облился бензином, после чего буквально вспыхнул.

– На тропе, по которой бежал погибший, остались его обугленные следы, а в левой руке был обнаружен зажатый коробок спичек, – рассказала выезжавшая на место происшествия следователь Екатерина Войнова.

В экстренные службы сообщение о возгорании сухой травы поступило около 11:00. Огонь охватил около 15 квадратных метров, но не задел постройки.

— Пожарные при тушении обнаружили обгоревшее тело мужчины неподалеку от дома. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. По данному факту проводится проверка, — говорится в сообщении.