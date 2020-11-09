В Сараях произошла массовая авария с участием трех автомобилей

В субботу, 7 ноября, в поселке Сараи произошла массовая авария с участием трех автомобилей. Есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 43-летняя местная жительница выезжала с прилегающей территории на «Девятой» и не уступила дорогу другой машине. Из-за этого примерно в 18:15 возле дома №163 по улице Ленина женщина столкнулась в 21-летним водителем за рулем автомобиля ЗАЗ. После удара ЗАЗ продолжил движение и врезался в «Фольксваген Поло».

В результате водитель машины ЗАЗ получил травмы. Ему была оказана медицинская помощь.

— Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что после ДТП и до приезда полиции женщина выпила алкоголь. Это является грубым нарушением ПДД. Степень опьянения участницы аварии превышала в два раза допустимую дозу, — говорится в сообщении.







