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В Ряжском зоопарке давали животным корма неизвестного происхождения

7info7

Специалисты Россельхознадзора проверили Ряжский зоопарк. Там выявлен ряд нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.

В зоопарке использовали корма неизвестного происхождения. Кроме того, там обнаружили лекарства с истёкшим сроком годности, которые хранились рядом с доброкачественными. Сотрудники зоопарка не вели учёт птиц, не фиксировали физическое состояние животных, не выели документацию по их кормлению и поению.

В отношении ООО «Ряжская МТС», которое допустило эти нарушения, возбудили административное дело. Организации назначили штраф 10 тысяч рублей.  

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