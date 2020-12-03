В Ряжском зоопарке давали животным корма неизвестного происхождения

Специалисты Россельхознадзора проверили Ряжский зоопарк. Там выявлен ряд нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.

В зоопарке использовали корма неизвестного происхождения. Кроме того, там обнаружили лекарства с истёкшим сроком годности, которые хранились рядом с доброкачественными. Сотрудники зоопарка не вели учёт птиц, не фиксировали физическое состояние животных, не выели документацию по их кормлению и поению.

В отношении ООО «Ряжская МТС», которое допустило эти нарушения, возбудили административное дело. Организации назначили штраф 10 тысяч рублей.