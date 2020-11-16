В Ряжском районе рецидивист украл из частного дома личные вещи на 200 тыс. рублей

В селе Ратманово Ряжского района вор-рецидивист украл из частного дома личные вещи на 200 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

С заявлением в полицию обратилась 37-летняя местная жительница. Она рассказала, что работает вахтовым методом, поэтому периодически не бывает дома. Однажды вернувшись домой, женщина не смогла открыть входную дверь. Однако из-за позднего времени потерпевшая не стала выяснять подробности, а пошла ночевать к родственнице.

— Утром женщина так и не открыла дверь. А во время обхода дома обнаружила разбитое окно. Тогда она позвонила в полицию. Оперативники же, когда прибыли на место преступления, обнаружили пропажу музыкального центра, норковой шубы и золотых украшений. Общая сумма украденного составила 200 000 рублей, — говорится в сообщении.

Позже полицейские выяснили, что в Ратманово недавно приехал 45-летний мужчина. Раньше он проживал в селе, но в после переехал в Ряжск. В свой родной населенный пункт подозреваемый приехал со своим родственником. Они пришли в гости к друзьям, где распивали алкоголь. После застолья один из гостей вернулся обратно в город, а 45-летний мужчина домой так и не вернулся.

— Позже свидетели рассказали, что этот человек был ранее судим за кражи и убийство. А буквально несколько месяцев назад он вернулся из колонии. Оказалось, что в местах лишения свободы он провел в общей сложности более 20-ти лет, — рассказали в пресс-служба регионального УМВД.

После возвращения домой подозреваемый узнал, что его будущая жертва периодически не бывает дома, а дома может хранить ценные вещи. Тогда пьяный мужчина разбил окно, залез в чужой дом и вынес личные вещи женщины.

— Норковую шубу подозреваемый спрятал возле дома в Ряжске, украшения он отдал на хранение своей знакомой. Однако мужчина так и не вспомнил, куда дел музыкальный центр. Часть похищенного уже изъяли, — рассказали правоохранители.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит лишение свободы на срок до 6-ти лет.