В Ряжском районе рецидивист украл из частного дома личные вещи на 200 тыс. рублей

В селе Ратманово Ряжского района вор-рецидивист украл из частного дома личные вещи на 200 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
С заявлением в полицию обратилась 37-летняя местная жительница. Она рассказала, что работает вахтовым методом, поэтому периодически не бывает дома. Однажды вернувшись домой, женщина не смогла открыть входную дверь. Однако из-за позднего времени потерпевшая не стала выяснять подробности, а пошла ночевать к родственнице.
Позже полицейские выяснили, что в Ратманово недавно приехал 45-летний мужчина. Раньше он проживал в селе, но в после переехал в Ряжск. В свой родной населенный пункт подозреваемый приехал со своим родственником. Они пришли в гости к друзьям, где распивали алкоголь. После застолья один из гостей вернулся обратно в город, а 45-летний мужчина домой так и не вернулся.
После возвращения домой подозреваемый узнал, что его будущая жертва периодически не бывает дома, а дома может хранить ценные вещи. Тогда пьяный мужчина разбил окно, залез в чужой дом и вынес личные вещи женщины.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит лишение свободы на срок до 6-ти лет.