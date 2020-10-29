В рязанском селе ввели карантин

В селе Максы Сараевского района введён карантин по бешенству. Постановление об этом подписал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом селе бешенство было выявлено у домашнего кота.

Очаг заболевания находится в одном из домов на улице Дачной. Угрожаемой зоной по бешенству объявлена территория всего села.

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Карантин введён до 26 декабря 2020 года. За этом время в селе проведут необходимые санитарные мероприятия. Кроме того, в населённом пункте запрещены выставки собак и кошек, натаска собак. Животных нельзя продавать и вывозить за территорию угрожаемой зоны.