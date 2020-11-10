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Новости РязаниНовости медицины

В рязанском роддоме №2 начали «маркировать» рожениц

7info

В роддоме №2 в Рязани начали «маркировать» рожениц. Об этом сообщается в группе медицинского учреждения в соцсети ВКонтакте.

Чёткая идентификация пациенток введена с 29 октября. К какой группе риска относится женщина, можно определить по цвету браслета. Красный – высокая группа риска, розовый – средняя, фиолетовый – низкая. 

О наличии у роженицы аллергии предупреждает оранжевый браслет. О том, что пациентка находится после родов в акушерском отделении на третьем этаже говорит зелёный браслет. Синий браслет показывает, что она лежит в палате на 4-м этаже. 

Кроме того, на бумажном вкладыше браслета находятся данные пациента.

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