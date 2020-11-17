В Рязанском перинатальном центре родился ребенок весом менее 500 граммов

В Рязанском перинатальном центре смогли выходить самого маленького ребенка. Девочка весила всего 472 грамма. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Ребенок родился в 2019 году. В то же время в Рязани родилась и еще одна недоношенная девочка весом 760 граммов. Обеим девочкам дали имя Ксения. Они были выписаны с положительной динамикой.

17 ноября сотрудники перинатального центра отмечают Международный день недоношенных детей. В этот праздник все они находятся на работе, чтобы круглосуточно заботиться о детях.

— Наше отделение – это следующий после реанимации этап выхаживания. Рождение с низкой или экстремально низкой массой тела – большой риск для последующего здоровья человека. Чтобы максимально создать условия для здорового вхождения в большую жизнь, мы обеспечиваем недоношенным детям выхаживание по всем мировым стандартам, которое включает интенсивную терапию, реабилитацию, восстановительную терапию, а также профилактику анемии, рахита и ретинопатии, — рассказала заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Ирина Борисова.

Обычно в этот день сотрудники зовут в центр всех выхоженных детей и развлекают их. Однако в этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации не удалось устроить такое мероприятие.

За годы работы Перинатального центра выходили уже более 4 000 детей. Неординарные клинические случаи врачи и медицинские сестры сохраняют в памяти надолго.