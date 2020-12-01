В рязанском лесопарке привели в порядок дорожки

Дорожки в рязанском лесопарке привели в порядок. Об этом сообщили 1 декабря в пресс-службе мэрии.

Ранее рязанцы обратили внимание чиновников на плохое состояние пешеходной зоны лесопарка. На жалобы жителей города отреагировали в администрации. Так, в лесопарке обработали дорожки, которые ведут от моста к пристани.

Кроме того, в Рязани привели в порядок дороги в центре Рязани, в Дашково-Песочне и на Московском шоссе. К работе привлекали технику. Всего было задействовано 38 машин.